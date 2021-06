Türkiyənin Təkirdağ vilayətində pandemiya qaydalarını pozaraq fəaliyyət göstərən masaj salonu aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, axtarışlar zamanı salonda 3-ü xarici ölkə vətəndaşı olmaqla 9 nəfərin olduğu müəyyən edilib. Onlar barəsində dərhal tədbir görülüb. 9 nəfər və salonun sahibinə ümumilikdə 19 min türk lirəsi cəza kəsilib.

Xarici ölkə vətəndaşı olan 3 qadın isə miqrasiya idarəsinə təhvil verilib. Onlar deportasiya ediləcək.

