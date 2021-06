Kosmosda QORXUNC QƏZA: Kiçik bir zibil stansiyaya zərər verdi

Kiçik bir kosmik zibilin Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya verdiyi zərər kosmik zibillərin yaratdığı təhlükəni bir daha meydana çıxardı.

Metbuat.az xəbər verir ki, Beynəlxalq Kosmik Stansiyanın (ISS) göyərtəsindəki robot qolu, kiçik bir boşluq zibilinin itələməsi nəticəsində, istilik örtüyünə və altındakı dəstəyə zərər verib.

Canadarm2 olaraq bilinən komponent işlək vəziyyətdə olsa da, bu hadisə kosmik zibilin hazırda böyük bir problem ola biləcəyinə və dağıdıcı ziyan vurma potensialına sahib olduğunu xatırladır.

Canadarm2-ni dizayn edən Kanada Kosmik Agentliyi (CSA), elan edib ki, 12 may tarixində edilən rutin yoxlama zamanı zərərin miqdarı bəlli olub.

"Beynəlxalq Kosmik Stansiyaya zərbə ilə dəyən zibil çox kiçik olsa da onun sürəti stansiyanın metal təbəqəsini dələcək qədər güclü idi".



Avropa Kosmik Agentliyi bu məsələ ilə bağlı açıqlamasında bildirib ki, bu kiçik parçaların çoxunun atılan kosmik gəmilərdə qalan yanacaq və batareyaların partlaması nəticəsində meydana gəldir. Hər il təqribi 12,5 belə hadisənin meydana gəldiyini söyləyən agentliy, nəticədə, ölçüsü bir millimetrdən daha böyük 130 milyondan çox obyektin hazırda orbitimizi blokladığını təxmin edir.



Beynəlxalq Kosmik Stansiya Canadarm2-nin verdiyi ziyanın bütün detallarını qiymətləndirmək üçün NASA ilə sıx əməkdaşlığa davam edəcək.



Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

