Gələn həftə ABŞ və İran arasında nüvə sazişinə dair yekun sənəd imzalana bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Birliyinin məsələ üzrə komissiyasından açıqlama verilib. Açıqlamada iyunun 10-da başlayacaq danışıqların növbəti mərhələsində yekun sənədin imzalanacağından əminlik ifadə edilib.

Qeyd edək ki, İran prezidenti Həsən Ruhani ABŞ-la nüvə sazişinə dair əsas məsələnin razılaşdırıldığını açıqlayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

