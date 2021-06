Türkiyənin vasitəçi olmasına ABŞ mane olub - Ankara Fələstindəki dayaqlarını itirmək istəmir

“İsrail ilə Həmas arasında 11 günlük müharibədə Türkiyə tərəfi diplomatik yolla problemi həll etməyə cəhd elədi. Türkiyə prezidenti Ərdoğan bir neçə dövlət liderləri ilə danışıqlar apardı, amma üstünlük əldə edə bilmədi. Türkiyə bilir ki, İsrail Qəzzanı, Qüdsü işğal etsə bir çox dayaqlarından məhrum edilə bilər”.

Bu açıqlamanı Metbuat.az-a politoloq Elman Vəliyev bildirib. Onun sözlərinə görə İsrailin bölgədə güc sahibinə çevrilməsi Türkiyə üçün böyük təhlükədir.

“Türkiyənin səylərinə baxmayaraq tərəflər arasında razılıq Misir vasitəsi ilə oldu. Onu da qeyd edim ki, məhz Amerika vasitəçinin Misir olmasını istədi. İsrail bölgədə Amerikanın sağ qoludur və bu müharibədə də İsrailin yanında dayandı.

Amerika Türkiyənin sülh təklifinin İsrail tərəfindən qəbul edilməməsi üçün təhriklər etdi. Əgər vasitəçi Türkiyə olub, masada yer alsaydı, o zaman anlaşmanın bəndlərininin bir çoxu Həmasın lehinə olardı və bu Türkiyə üçün böyük üstünlük sayılacaqdı.

Bununla da Türkiyə proseslərə müdaxilə hüququ qazanmış olardı. Amma bunu nə Amerika, nə Fransa, nə də Misir istədi. Vasitəçi kimi ən uyğunu Misir idi”.

Elman Vəliyev bir qədər tarixə nəzər salaraq qeyd etdi ki, Misir ilə İsrail 1978-ci ildə Amerikanın diktəsi ilə Kamp-David sazişi imzaladılar. Bununla daMisir İsrailin suverenliyini tanıyan ilk ərəb övləsi oldu. İsrail isəMisirin Sina bölgəsini geriqaytardı. Misir iqtidarı ikili standartlar oynayanlardandır.

Elman Vəliyev qeyd etdi ki, Misir də Türkiyənin bölgədə güclənməsinin əleyhinədir.

“Masa da vasitəçi kimi oturmaq Misirin imici üçün müsbət haldır. Bir dövlət müharibəni sülh yolu ilə həll edə bilərsə, beynəlxalq aləmdə onun imici yüksələr. Əgər tərəflər arasında konflikt yenə artarsa, artıq Misirin də müdaxilə etmə hüququ var. Çünki sülh Misirin əli ilə bağlandı. Türkiyə isə bölgədə rolunu artırmaq üçün ilk növbədə razılığa, əməkdaşlığa razılaşmalıdır”.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

