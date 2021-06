Həyəcan verildi: 100 hərbi təyyarə havaya qalxdı - Avropada BÖYÜK ƏMƏLİYYAT

NATO ölkələrinin 100 hərbi təyyarəsi eyn anda havaya qalxaraq demək olar ki, bütün Avropanı dolaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 12 saat davam edən əməliyyat təlim xarakteri daşıyıb. ABŞ-ın B-52 bombardman təyyarələri İsveçrə səmasında benzin aldıqdan sonra İspaniyaya geri qayıdıb. Təlimdə Türkiyə, Fransa, Almaniya, Fransa və digər ölkələrin təyyarələri də iştirak edib. Bu təlimin ABŞ prezidenti Co Bayden və rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında baş tutacaq görüş ərəfəsində keçirilməsi diqqət çəkir.

Qeyd edək ki, hazırda NATO-nun "Defender Europe 2021" adlı təlimləri davam edir. Bu son 50 ilin ən böyük təlimləridir.



Anar Türkeş / Metbuat.az

