Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinin Kolpino rayonunun azərbaycanlı icmasının rəhbəri vəfat edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, eyni zamanda şəhər qanunvericilik şurasının deputatı olan İlham Vəli oğlu Əhmədov COVİD-19 virusu səbəbindən dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.