Rusiya Sahil Mühafizə Xidmətinin Yaponiya balıqçı qayığına həbs qoyması Tokionun etirazına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yaponiya hökuməti qayığın ələ keçirilib balıqçıların həbs edilməsinin qəbuledilməz olduğunu bəyan edib.

Qeyd edək ki, Rusiya balıqçıların ölkə sərhədini pozduğunu irəli sürsə də, Tokio təkzib edir.

