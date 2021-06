"Artıq məscidimiz də var. Xankəndi (Xocalı-red.) hava limanı. Açılışı artıq olub, artıq qoyun da kəsiblər".

Metbuat.az ordu.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu erməni ictimai xadim Bella Lalayan "Facebook" səhifəsində yazıb.



O, hava limanı ərazisindən sözügedən görüntünü əks etdirən foto da paylaşıb.

