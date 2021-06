Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin iyunun 3-də keçirdiyi “Eren-11” antiterror əməliyyatı keçirib.

Metbuat.az “CNNTurk”ə istinadən xəbər verir ki, məlumatı Bitlis əyaləti Jandarma Komandanlığı yayıb. Əməliyyat nəticəsində 3 terrorçu məhv edilib, 1 təhlükəsizlik qoruyucusu şəhid olub, 2 jandarma yaralanıb.

Bildirilib ki, antiterror əməliyyatı davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.