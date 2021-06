Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə “BORA-2021” təlimlərində iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi özünün tvitter hesabında məlumat yayıb. Kırklareli şəhərində keçirilən təlimlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 21 hərbçisi iştirak edib.

