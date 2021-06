Muxtar Babayev çağırış etdi - VİDEO

7 İyun - Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi Günü ilə əlaqədar AQTA sədri Qoşqar Təhməzlinin müraciəti ilə başlayan kampaniyaya ekologiya və təbii sərvətlər naziri Muxtar Babayev qoşularaq qida təhlükəsizliyinin vacibliyini diqqətə çatdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir sağlam və təhlükəsiz qidanın süfrəyə yalnız təbiətdən gələ biləcəyini vurğulayıb.

O, təbiəti və sağlam qidanı qorumaq üçün hər kəsi əl-ələ verməyə çağırıb.

M.Babayev çıxışının sonunda kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimovu qida təhlükəsizliyi ilə bağlı kampaniyada iştiraka dəvət edib.

Qeyd edək ki, Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi Günü “Qida təhlükəsizliyi hər kəsin işidir" şüarı ilə keçirilir.

