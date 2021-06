ŞOK İDDİA: Rus hərbçilər Türkiyədən qovulub?

“Rusiyalı S-400 mütəxəssislərinin Türkiyədən geri göndərildiyi barədə iddialar doğru deyil”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitriy Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, mütəxəssislər təqvim çərçivəsində geri qayıdır. Sözçünün sözlərinə görə, rusiyalı mütəxəssilər türklərə təlimlər keçib və proqram tamamlanıb.

“Geri qayıtmaları əvvəlcədən planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir. Bunu qovmaq və ya geri göndərmək şəklində təqdim etmək qəti doğru deyil”.

Qeyd edək ki, mediada rusiyalı hərbi mütəxəssislərin türkiyədən göndərildiyi barədə iddialar yayılıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

