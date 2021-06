Qazaxda 2 yaşlı uşaq əməliyyatda ölüb

Qazax rayonunda iki yaşlı uşaq əməliyyat zamanı ölüb.

Prokurorluqdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, iyunun 1-də saat 13 radələrində 2019-cu il təvəllüdlü Fatimə Abbasova Qazax Müalicə Diaqnostika Mərkəzində vəfat edib.

Faktla bağlı Qazax rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 124.1-ci (ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

İlkin araşdırmalarla müəyyən edilib ki, azyaşlı Fatimə Abbasova qeyd edilən Mərkəzdə cərrahiyə əməliyyatı olunması üçün anesteziya ilə bağlı intubasiya tədbirləri görülən zaman ölüb.

Hazırda iş üzrə zəruri istintaq tədbirləri həyata keçirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.