Türkiyədə ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbərə verir ki, qəza Şanlıurfa vilayətinin Siverek-Çermik magistral yolunda olub . Hərəkətdə olan avtomobil qəfil körpüdən aşaraq dərəyə yuvarlanıb. Qəza nəticəsində 5 nəfər ölüb.

