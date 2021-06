“Rusiya iqtisadiyyatı pandemiya səbəbilə üzləşdiyi çətin vəziyyətdən çıxacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə açıqlama verib. İqtisadiyyatın çətin vəziyyətdə olduğunu etiraf edən Putin bildirib ki, Moskva durumu düzəltmək üçün əlindən gələni edir. Putinin sözlərinə görə, hökumət pandemiyanın fəsadlarına baxmayaraq yaxşı işləyərək uğurlu nəticələr də əldə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.