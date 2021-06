"Qaraca qız"ın Tutusu illər sonra - VİDEO

"Qaraca qız" filminin qəhrəmanı, Tutu obrazını canlandıran Sevil Zeynalova "ATV səhər"in kamerası qarşısına keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, efirdə heç vaxt çıxmayan aktrisa yalnız bir dəfə filmə çəkilməsinin səbəbini açıqlayıb:

"Hər zaman filmə baxanda ağlayıram. Elə baxıram ki, sanki o, mən deyiləm. Onun taleyinə yanıram. Onun taleyi acı, ürəyi böyükdür. Ondan sonra çox filmə dəvət olundum, atam dedi ki, olmaz. Bir dəfə çəkildi bəsidir. Uşaqlıq illərim qayğılı olub. İstənilən övlad idim.

İncəsənət universitetində 40 il müəllimə işlədim. Hazırda təqaüdə çıxmışam"./Axşam.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.