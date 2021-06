AĞ Ev ABŞ Prezidenti Co Baydenlə türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın görüşəcəyi tarixi açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağ Evin məlumatında liderlərin iyunun 14-də Brüsseldə görüşəcəyi bildirilir. Baydenlə Ərdoğan NATO sammiti çərçivəsində bir araya gələcəklər.

Onlar ikitərəfli əlaqələri və regional məsələləri müzakirə edəcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.