Ötən gün sosial şəbəkələrdə bir xanımın fiziki məhdudiyyətli həyat yoldaşını qucağında gəzdirdiyi görüntüsü gündəm olmuşdu.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Baku Tv" həmin ailədə olub.

Həmin şəxsin birinci Qarabağ qazisi Elnur Əfəndiyev olduğu aydınlaşıb. Ailənin iki azyaşlı övladı var.

Daha ətraflı videoreportajda:

