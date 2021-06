Bədii gimnastika üzrə milli komandamızın keçmiş üzvü Samirə Mustafayeva yeni paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda Moskvada yaşayan idmançımız yarıçılpaq foto və videoları ilə izləyicilərini heyran edir.

Həmin videonu təqdim edirik:

