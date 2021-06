Xəbər verdiyimiz kimi 4-6 iyun tarixlərində Bakıda Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışın pilotları artıq Bakıdadırlar.

Daniel Ricciardo, Cessika Houkens və Çarlz Lekler sosial şəbəkədə paytaxtdan fotolar paylaşaraq Azərbaycanda olduqlarını bildiriblər.

