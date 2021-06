Rusiya kəşfiyyatının Yerevana zəngi: “Xəritəyə baxırıq, Şuşa...” - SENSASİON AÇIQLAMA

44 günlük Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktorunun səlahiyyətlərini icra etmiş Mikael Ambarsumyan Nikol Paşinyanın müharibəni daha əvvəl dayandırmaq şansından istifadə etmədiyini bildirib.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, Aambarsumyan Yerevanda Təhlükəsizlik Şurasının ötən il oktyabrın 19-da keçirilmiş iclasında generalların Paşinyana müharibədə məğlubiyyətin qaçılmaz olduğunu məruzə etdiklərini deyib.

“Təhlükəsizlik Şurasının iclasında həm Onik Qasparyan (o zamankı Baş qərargah rəisi), həm David Tonoyan (müdafiə naziri) Nikol Paşinyana məruzə etdilər ki, şansımız yoxdur və biz uduzuruq. İclasda prezident və bütün ermənilərin katolikosu da iştirak edirdi, o, Qarabağ ermənilərinin taleyi barədə həyacanlı çıxış etdi”,- Ambarsumyan bildirib.



M.Ambarsumyan qeyd edir ki, həmin vaxt Şuşa və “Hadrutun yarısı” onların əlində idi. O, iclasda Paşinyanın döyüş əməliyyatlarının dayandırılmasına dair Rusiyanın Azərbaycan tərəfi ilə konkret razılaşmaya gəldiyi barədə heç nə danışmamasından təəcübləndiyini deyir. Bildirir ki, həmin razılaşmaya əsasən tərəflər tutduqları mövqelərdə qalırdı və Qarabağa Rusiya sülhməramlıları yeridilirdi.

“Əgər Paşinyan həmin təklifi qəbul etsəydi biz minlərlə qurban verməzdik. Noyabrın 7-də Moskvadan rusiyalı həmkarlarımdan biri mənə zəng vurdu, dedi ki, indi xəritəni nəzərdən keçirirlər, Şuşanı artıq veriblər və görürük ki, siz uduzursunuz, Stepanakert (Xankəndi,-red.) risk altındadır, sizin rəhbərliyə konkret təklif verilib, nəyə görə ona reaksiya yoxdur? Mən vaxt istədim, Nazirlər Kabinetinin başçısı ilə əlaqə saxladım, dedim ki, təklif var. Sonra soruşdum ki, nəyə görə bu təklif qəbul edilmir? Qeyd etdim ki, bu ictimai müzakirə deyil, millət üçün taleyüklü məsələdir və məni qəbul etməsini xahiş etdim. Cavabı belə oldu: “İndi mən məşğulam, qəbul edə bilmərəm”,- Ambarsumyan bildirib.

Rusiya prezidenti Vladimir Putinin müharibənin dayandırılmasına dair oktyabrın 19-da Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə razılığa gəldiyi, lakin Nikol Paşinyanın bu razılaşmadan imtina etdiyi çoxdan açıqlanıb. Bu haqda Putin özü də danışıb və deyib ki, razılaşmaya əsasən ermənilərin nəzarətində olan Şuşaya azərbaycanlıların qayıtması baş verməliydi, lakin Paşinyan dinc əhalinin şəhərə qayıtmasına qarşı çıxıb və həmin təklifi qəbul etməyib./Virtualaz.org

