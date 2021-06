"Bayden Cenevredə yalnız Putinlə görüşməyəcək" - Psaki

“ABŞ Prezidenti Co Bayden bu ayın sonunda Cenevrədə yalnız Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə deyil, İsveçrə rəhbərliyi ilə də görüşəcək”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Ağ Evin mətbuat katibi Cen Psaki yazılı açıqlamasında bildirib.

“Daha əvvəl elan edildiyi kimi, Prezident Bayden 16 iyun tarixində Cenevrədə keçiriləcək zirvə görüşü çərçivəsində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək. Cenevrədə olduğu müddətdə Prezident, həmçinin İsveçrə Prezidenti Qi Parmelenlə və xarici işlər naziri İynazio Kassislə də görüşəcək”, - deyə Psaki əlavə edib.

