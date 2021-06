Ərdoğan TARİXİ SƏNƏDİ İMZALADI: Türkiyə bölgəyə ordu yeridir

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan 2018-ci ildə Türkiyə və Fələstin arasında əldə edilmiş Təhlükəsizlik Əməkdaşlıq Sazişini imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu saziş türk hərbçilərin təlim məqsədi ilə Fələstinə getməsinə imkan verir. Türkiyə mətbuatı yazır ki, Ankara Tripoli ilə oxşar sazişi imzaladıqdan sonra hərbçiləri Liviyaya göndərmişdi. Türk hərbçiləri Liviyada olduğu kimi Fələstində də polislərə təlim keçə biləcək. Bildirilir ki, bu saziş həmçinin Fələstinlə Dəniz Sərhədi Müqaviləsinin imzalanması üçün də zəmin yarada bilər.

Ekspertlər hesab edir ki, bu tarix saziş Fələstini 70 ildir mühasirədə saxlayan İsrailə mesajdır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

