Azərbaycan Ali Məhkəməsinin sabiq hakimi Nəriman Hüseynov vəfat edib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, o, uzun illər hakim vəzifəsində çalışıb.

Həm sovet dönəmində, həm də müstəqillik dövründə fəaliyyət göstərən N.Hüseynov 2010-cu il iyulun 2-də təqaüdə yola salınmışdı.

