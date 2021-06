ABŞ ordusu ötən il xarici ölkələrdəki müharibə bölgələrində həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar zamanı 23 mülki vətəndaşın ölümünə səbəb olduqlarını etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mülki vətəndaşların 20-nin Əfqanıstanda, digər ikisinin Somali və İraqda həlak olduğu açıqlansa da, 23-cü dinc insanın hansı ölkədə öldüyü isə bildirilməyib.

Böyük Britaniya mətbuatında yayımlanan Pentaqonun hesabatında isə bu göstəricinin 5 dəfə çox olduğu bildirilir.

