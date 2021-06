DogeCoin ABŞ-ın ƏN BÖYÜK kripto birjasına DAXİL OLDU

Kripto pul bazarında son dövrün ən parlaq vahidi olan Dogecoin ilə əlaqədar yeni bir xəbər var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir zarafat olaraq buraxılan və birdən-birə investorların sevimlisinə çevrilən kriptovalyuta ABŞ-ın ən böyük kriptovalyuta birjası olan Coinbase Pro-ya əlavə edilib.

Elon Musk-ın Tweetləri ilə tez-tez gündəmdə olan Dogecoin-ə kripto bazarda maraq böyükdür.

ABŞ kriptovalyuta mübadiləsi birjasının Twitter-də etdiyi şərhdə bildirilir ki, “Artıq, DOGE ticarətin dəstəkləndiyi bölgələrdə istifadə edilə bilər. Treyderlər bu anda sifariş verə bilməyəcək və sifariş yaradılmayacaq. Likvidlik şərtləri yerinə yetirildikdən sonra ticarət 3 İyun Cümə axşamı günü başlayacaq” deyə məlumat verilib.

Məşhur kriptovalyuta indi istifadəçilər arasında çox populyardır. 0,32 dollar səviyyəsində olan valyuta bu xəbərlərdən sonra 0,44 dollar səviyyəsinə qalxdı.

