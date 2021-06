Suriyada şəhid olan Türkiyə hərbçilərinin sayı 3-ə çatıb - YENİLƏNİB/FOTO

Suriyada şəhid olan Türkiyə hərbçilərinin sayı 3-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Suriyanın şimalında terrorçuların hücumu nəticəsində çavuşlar Şahin Sarılmaz, Necati Yatkak və Halit Altun şəhid olub.

Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar şəhidlərin ailəsinə başsağlığı verib.

09:41

Suriyanın şimalında terrorçuların hücumu nəticəsində Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin bir hərbçisi şəhid olub, biri yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi yayıb. Hadisə Türkiyə ordusunun antiterror əməliyyatı keçirdiyi “Zeytun budağı” bölgəsində baş verib.

Xatırladaq ki, “Zeytun budağı” antiterror əməliyyatı 2018-ci il yanvarın 20-də Suriyanınn şimalında PKK/YPG-PYD terror qruplaşmasına qarşı başlayıb. Əməliyyat bölgəsinə Suriyanın Afrin, Hələb, Suriya-Türkiyə sərhədi daxildir.

