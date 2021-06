WhatsApp-dan MÖHTƏŞƏM YENİLİK: Silinən mesajlar geri qayıdır

Məşhur mesajlaşma tətbiqi WhatsApp yeni xüsusiyyətini elan etməklə, istifadəçilərini sevindirdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, məxfilik anlaşması ilə gündəmdə olan şirkət, indi yeni xüsusiyyətlər üzərində işləyir.

Açıqlamaya görə, artıq WhatsApp-ın çoxlu cihaz dəstəyi genişləndiriləcək. Önümüzdəki günlərdə istifadəçilərinə yeni xüsusiyyətlər təqdim etməyi hədəfləyən platforma işini uğurla davam etdirir.

Tezliklə dörd cihaza əlaqəli hesab sayı artırılacaq. Yəni eyni Whatsapp profili bir neçə telefonda istifadə etmək mümkün ola bilər. Çoxlu cihazlı dəstək xüsusiyyətinin önümüzdəki aylarda bütün istifadəçilər üçün beta versiyada əl çatan olacaqdır.

Facebook CEO'su Mark Zurkerberg və WhatsApp prezidenti Will Cathcart bildirib ki, yoxa çıxan mesajlar xüsusiyyətinə görə, istifadəçilərin bundan sonra onları qaytarmaqla bağlı problemi olmayacaqdır. Bəzən hər hansı bir səbəbdən telefonu format edib yenidən WhatsApp yüklədiyimiz zaman mesajların yoxa çıxıb, silinmə modunda olduğunu görürük. Məhz bu problem ilə bağlı şirkətin rəhbərləri bildirib ki, bir müddət sonra silinməsinə imkan verən, yoxa çıxan mesajlar ilə bağlı məsələ həll olunacaq.

Nəhayət, müsahibədə Zurkerberg çox vacib bir açıqlamanı da istifadəçilərin diqqətinə çatdıraraq qeyd edib ki, hətta telefonun batareyası tükənmiş olsa belə, bütün mesajları- video və foto görüntülər cihazlar arasında düzgün bir şəkildə sinxronlaşa biləcəkdir. Yəni WhatsApp profilinizə gün ərzində gələn vacib mesaj və görüntülər itmədən normal bir formada qorunacaqdır.

