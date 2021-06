“Kurtlar vadisi” serialında oynadığı Polat Alemdar rolu ilə nüfuz qazanan Necati Şaşmazın keçmiş həyat yoldaşı Negahan Kaşıkçı aktyor barədə şok iddialar səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun iddiasına görə, aktyor özünü “Mehdi” hesab edir. Negahan məhkəmədən Necatiyə uşaqlarını dini təriqət mərkəzlərinə aparmasına qadağa qoymasını tələb edib. Lakin məhkəmə tələbi rədd edib.

Ümumiyyətlə məhkəmə tərəflərin qarşılıqlı bütün tələblərini rədd edib.

