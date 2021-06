Bakıda mağazada DƏHŞƏT: Boşanmaq istəyən arvadını BENZİNLƏ yandırdı - ANBAAN VİDEO

2018-ci il mayın 24-də Bakının Nəsimi rayonunda dəhşətli cinayət baş verib.

Metbuat.az Baku.tv-yə istinadən xəbər verir ki, Nəsimi RPİ 19-cu polis şöbəsindən Məsud Müzəffərovun Cavadxan küçəsində yerləşən mağazada satıcı işləyən, keçmiş arvadı Aytəkin Müzəffərovanın üzərinə yandırıcı mayeni tökərək, yandırması faktı barədə məlumat daxil olub.

Faktla bağlı Nəsimi rayonn Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4-cü (xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə) cinayət işi başlanılıb.

Təyin olunan məhkəmə-tibbi ekspertizasının rəyində göstərilib ki, 1993-cü il təvəllüdlü Aytəkin Müzəffərovnın bədən səthində 75-80%-ni əhatə edən ağır dərəcəli yanıq sahələri aşkar olunub. Onun ölümünə - yanıq şoku səbəb olub.

İstintaqla müəyyən edilib ki, Məsud Müzəffərov arvadı Aytəkin Müzəffərovanın, onunla rəsmi nigahda olduğu halda 2017-ci il aprelin 21-də Türkiyə Respublikasına gedib, orada ona xəyanət etməsini düşünərək, qadını qisas niyyəti ilə öldürmək qərarına gəlib.

2018-ci il mayın 24-də yoldaşının işlədiyi Cavadxan küçəsi, ev 40, mənzil 76 ünvanında yerləşən təsərrüfat təyinatlı mallar satılan mağazada işdə olduğunu dəqiqləşdirdikdən sonra, Məsud təxminən 1 litr benzin olan qabı götürüb, saat 16 radələrində ora gedib.

Aytəkinin başına yanacağı töküb, alışqanı yandırıb od vurmaqla, habelə seçdiyi üsulla mağazada olan digər şəxslərin də həyat və sağlamlığı üçün açıq təhlükə törətdiyini dərk edərək, qadını xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürüb.

İş üzrə dindirilmiş Məsud Müzəffərov bildirib ki, 2009-cu ildə Aytəkin Cəfərova ilə evlənib. Nigahdan bir övladları olub. 2017-ci il aprelin 20-də arvadını xəstəliyi ilə əlaqədar, sonuncunun istəyi ilə yol maşını ilə Bakıya göndərib.

Lakin 1-2 gündən sonra o, öyrənib ki yoldaşı Türkiyəyə gedib. Onun yoxa çıxması ilə bağlı Nizami RPİ-nə müraciət edib.

Aytəkinin mobil nömrəsinə daxil olan zəngləri çıxardıb və onun Türkiyədə istifadə olunan bir nömrə ilə əlaqədə olduğunu öyrənib.

Həmin nömrənin sahibinin Əhməd adlı şəxs olmasını öyrənib. Mayın 4-də arvadı Bakıya qayıdıb. Onun gəlməsini dəqiqləşdirmək üçün avtovağzala gedib və səhər saat 7 radələrində Aytəkini İstanbul avtobusundan düşən görüb.

Gələndən sonra o "Memar Əcəmi" metrosu yaxınlığında anası və qardaşları ilə birlikdə yaşayıb. Bu hadisədən sonra rayonda qala bilməyib, dost-tanışdan utanıb. Noyabr ayından Nəsimi rayonunda xalasıoğlu ilə birlikdə kirayə evdə yaşayıb.

Aytəkin gələndən sonra, onunla görüşmək və danışmaq imkanı olmayıb. Arvadı boşanmaq üçün Masallı rayon məhkəməsinə ərizə verib və 2018-ci il yanvarın 25-də onlar boşanıblar.

Yoldaşına qarşı qəlbində qəzəb yaranıb. Əvvəl onu bıçaqla vurmaq istəyib. Lakin sonra sifətini yandıraraq, üzündə silinməz ləkələr qalmasına qərar verib. 1 litrə yaxın benzin alıb və qabı torbaya büküb, evdə saxlayıb.

Qeyd edək ki, hadisədən bir ay əvvəl Aytəkin 19-cu polis şöbəsinə şikayət edərək, ərizədə onu döydüyünü göstərsə də, bu öz təsdiqini tapmayıb. Mayın 23-də Cavadxan küçəsi ilə hərəkət edərkən, təsadüfən arvadının mağazalardan birində işlədiyini görüb.

Səhərisi gün saat 14 radələrində mağazaya daxil olub salfet alıb, ora getməyinə səbəb qadını görmək olub, əslində nəsə almaq niyyəti olmayıb.

Onunla 7-8 dəqiqə söhbət edib, uşağı ilə görüşmək imkanı verməsini istəyib. Sonra evə gedib, benzinlə dolu qabı götürən Məsud saat 17 radələrində mağazanın qarşısına gəlib.

Ordan Aytəkinin hərəkətlərini izləyib, sonuncunun yanında olan müştəri uzaqlaşan kimi, gözlənilmədən mağazanın içərisinə iti addımlarla girərək, yanacağı yoldaşının üzərinə, əsasən də başının arxa hissəsinə töküb.

Qadın müqavimət göstərməyə çalışsa da, buna imkan verməyib və ona alışqanla od vurub mağazadan uzaqlaşıb.

Daha sonra o 19-cu şöbəyə gedib və Aytəkini yandırdığınıni bildirib. Məsud Müzəffərov qeyd edib ki, arvadını yandırmasına səbəb ona xəyanət edərək Türkiyəyə getməsi olub, Aytəkini alimenti ödəməmək üçün öldürməyib.

Bu niyyətindən kənar şəxslərin xəbəri olmayıb. Əməlinə görə peşman olub.

Nəsimi RPİ 19-cu PŞ-dən daxil olmuş məktubdan görünüb ki, keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı müəyyən edilib ki, Məsud və Aytəkin Müzəffərovların arasında qısqanclıq zəmnində mübahisə olub. Ailəli olduqları halda qadın Türkiyəyə gedib, orda türk vətəndaşı ilə tanış olub.

Bir müddətdən sonra Bakı şəhərinə qayıtıb və həmin vaxtdan onlar ayrı yaşayıb. Məsud Müzəffərov bu halı qəbul edə bilmədiyi üçün arvadının üzərinə benzin töküb, yandırıb.

Zərərçəkmiş şəxsin hüquqi varisi Kamran Cəfərzadə qeyd edib ki, bacısı Aytəkin işləmək və Məsudla birlikdə yaşamamaq üçün Türkiyəyə gedib, o yoldaşına xəyanət etməyib və Əhməd adlı şəxsi tanımayib.

Məsud arvadının, ondan ayrılmasını qəbul edə bilməyib. Boşanandan sonra Aytəkin ərindən dəfələrlə, aliment ödəməsini xahiş edib.

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə M.Müzəffərov 18 il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.