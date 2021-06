BNA məlumat lövhəsində kobud səhvə yol verib- FOTO

Bakıda məlumat lövhəsində səhvə yol verilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu səhvi əks etdirən fotonu jurnalist Vyaçeslav Sapunov sosial şəbəkədəki hesabında paylaşıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sifarişi əsasında və nəzarəti altında yerləşdirilən məlumat lövhəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ingilis dilində düzgün yazılmayıb. Bülbül prospekti yaxınlığındakı küçələrdən birində Heydər Əliyev Sarayı istiqamətini işarələyən lövhədə səhv buraxılıb.

Bundan əlavə, “Xarici İşlər Nazirliyi” yazısının ingilis dilində olan tərcüməsində də səhv var. Məsələ ilə əlaqədar Bakı Nəqliyyat Agentliyinin (BNA) mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev “oxu.az”a açıqlama verib. O, bildirib ki, bu nişanlar, avadanlıqlar podratçı şirkət tərəfindən quraşdırılır:

“Nişanlar podratçı şirkətlərdən ərazidə təhvil alınır. Bu nişan da yeni quraşdırılıb. Bu və buna bənzər hərf səhvləri olan zaman podratçı şirkətə bildirilir və qısa vaxtda aradan qaldırılması tələb olunur. Lövhədə qeyd olunan məlumatlar biz tərəfdən ərazi üzrə istiqamətlər düzgün göstərilməklə təqdim olunur. Lakin, podratçı şirkət bu məlumatları lövhədə qeyd edən zaman məlum səhvə yol verib”.

Qeyd edək ki, bu lövhələr podratçı şirkət tərəfindən hazırlansa da, son olaraq Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən işin düzgün görülüb görülməməsi yoxlanılaraq təsdiqlənir, qəbul edilir və əraziyə quraşdırılır.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.