Sərhəddə gərginlik artdı - Taciklər razılaşmaya əməl etmir / VİDEO

Qırğızıstan-Tacikistan sərhədindəki vəziyyət yenidən pisləşib.

Metbuat.az RİA "Novosti" yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan sərhəd xidmətinin mətbuat mərkəzi məlumat verib. Açıqlamada bildirilir ki, 4 iyun saat 03: 00-da Tacikistan tərəfi, Delimitasiya və Demarkasiya üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın razılaşmalarını pozaraq sərhədin 1 km dərinliyinə daxil olub, həmin ərazidə konteyner quraşdırmağa başlayıblar.

Son məlumatlara görə, yerli vaxtla səhər saat 6-da Tacikistan tərəfi konteynerin yerini dəyişdirib və onu “Unju-Bulak” dövlət sərhəd məntəqəsinin 600 metrliyində qurub.

Rəsmi Bişkek Düşənbəni dövlət sərhədinin delimitasiya və demarkasiyası məsələlər üzrə razılaşmanı pozmaqda ittiham edir.

