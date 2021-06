Pakistanın paytaxtı İslamabadda naməlum şəxslər hücum təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı 2 polis həlak olub. Terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üçün axtarışlar başlayıb. İddia edilir ki, hücuma görə məsuliyyəti Taliban terror təşkilatı üzərinə götürüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.