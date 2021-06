Bakıda keçirilən Formula 1 yarışları çərçivəsində F2 sərbəst yürüşləri Zamanı qəza baş verib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən bildirir ki, "Campos Vexatec Racing" komandasının pilotu Roy Nissani idarəetməni itirərək bolidi yol kənarına çırpıb və nəticədə bolid yararsız hala düşüb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.