"Dövlət rüsumu haqqında" qanuna dəyişikliklər edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəyişikliklə müharibə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər mənzil (ev) alqı-satqısı zamanı notariat hərəkətlərinin aparılması ilə əlaqədar dövlət rüsumundan azad olunurlar.

Qanuna dəyişiklik layihəsi Milli Məclisin iyunun 8-də keçiriləcək plenar iclasında müzakirə ediləcək. (Report)

