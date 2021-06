İsrailin pilotsuz uçuş aparatları Türkiyə sahillərində

Yunanıstanın İsraildən icarəyə götürdüyü pilotsuz uçuş aparatları ilk dəfə Türkiyə sahillərində uçmağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, pilotsuz uçuş aparatları Yunanıstanın Türkiyə sahillərindəki İskiri adasında qurduğu hərbi bazadan havaya qalxıb. Məlumata görə, İsrailə məxsus “Heron” aparatları 200 kilometr sürətlə uça bilir və 52 saat uçur. Yunanıstan mediasının məlumatına görə, bazada İsrail hərbçiləri də var. İsrail hərbçiləri yunanlara təlimlər keçir.

Qeyd edək ki, Yunanıstan İsraildən icarəyə götürdüyü pilotsuz uçuş aparatları üçün 3 ilə 39 milyon avro ödəyəcək.

