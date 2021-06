Hoteldə uşaqlara qarşı İYRƏNC OLAY - Videoya çəkib izləyiblər / VİDEO

Antalyanın Lara bölgəsindəki Muratpaşa mahalında lüks bir hoteldə tətil edən ailə, uşaqlarının video və fotolarının iki xarici vətəndaş tərəfindən çəkildiyini iddia edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, azyaşlı uşaqlarının görüntüsünün çəkildiyini görən valideynlər, həmin şəxsləri döyüblər. Bu zaman ailənin digər üzvləri, hadisəni telefonun kamerasına da çəkib.

Səs-küyə gələn hotelin təhlükəsizlik işçiləri tərəfindən uşaqların görüntülərini çəkən şəxslər ərazidən uzaqlaşdırılaraq, polisə təhvil verilib.

Uşaqların valideynləri bu hadisənin görüntülərini sosial şəbəkədə yerləşdirdikdən sonra, izləyicilər hadisəyə böyük reaksiya verib. Hotel rəhbərliyi də baş verənlərlə bağlı açıqlamasında bildirib ki, onlar həmin iki xarici vətəndaşın etdiklərinə göz yummayacaqlar.

“Şirkət prinsipinə görə, ən həssas olduğumuz uşaq mövzusunda heç vaxt güzəştə getməyəcəyik və o şəxs də dərhal hoteldən kənarlaşdırıldı. Onlara qarşı tədbir görülməsi üçün polisə məlumat verildi. Hazırda fakt ilə bağlı araşdırma aparılır”.

Baş verən hadisənin görüntülərini təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.