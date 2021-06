Pandemiyadan ən çox ziyan çəkən ölkələrdən biri Hindistanda koronavirusla qarşı mübarizədə qəribə üsula əl atıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qaziabad şəhərindəki polis mərkəzində asayiş keşikçiləri qaynadılan bitkilərin buxarlarını qəbul edirlər. Onlar bu yolla koronavirusdan müdafiə oluna biləcəyini düşünürlər.

Qeyd edək ki, polisin istifadə etdiyi buxar üsulunun heç bir elmi əsası yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.