“Barselona”nın 58 yaşlı sabiq prezidenti Xosep Bartomeu xoşagəlməz halla üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bartomeu velosiped sürərkən yıxılıb və körpücük sümüyü qırılıb. O, dağ velosipedi ilə məşğul olarkən bu hadisəni yaşayıb.

Qeyd edək ki, Xosep Bartomeu 2014-cü ilin yanvarından 2020-ci ilin oktyabrına qədər “Barselona”ya rəhbərlik edib.

