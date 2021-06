Fransanın Azərbaycandakı səfiri Zakari Qros azərbaycanlı jurnalistlərin Sirac Abışov və Məhərrəm İbrahimov onları daşıyan avtomobilin Kəlbəcər rayonunda minaya düşməsi nəticəsində həlak olmaları ilə bağlı başsağlı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Sirac Abışov və Məhərrəm İbrahimovun Kəlbəcərdə minaya düşməsi nəticəsində həlak olmaları xəbəri məni çox kədərləndirdi. Onların yaxınlarına başsağlığı diləyirəm”, - deyə diplomat tvitterdə yazıb.

