Bu gün Kəlbəcərdə media işçilərinin minaya düşdüyü anları arxadakı maşında gələn şəxslərdən biri qeydə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AzTV kanalı görüntülər yayıb. Videonu çəkən şəxs maşının minaya düşdüyünü deyib və bildirib ki, oradakıların həlak olmasından xəbərsizdir.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

