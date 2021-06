Fransanın Sent-Etyen şəhərində ermənilər yerli sakinlərdən birinə hücum ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə video yayılıb.

Şəhər sakininə hücum edən ermənilər onu döyüb və bıçaqla xəsarətlər yetiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.