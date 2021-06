Kəlbəcərdə minaya düşən jurnalist haqqında DETALLAR - Qardaşı danışdı/VİDEO

"Kəlbəcərdə minaya düşərək həlak olan jurnalist Məhərrəm İbrahimovun nəşi həmin ərazidən çıxarılıb. Çox güman ki, bu gün gecə və ya sabah tezdən yaşadığı əraziyə çatdırılacaq və dəfn olunacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə M. İbrahimovun qardaşı, jurnalist Əsgər İbrahimov REAL TV-yə bildirib.

O qeyd edib ki, qardaşı Vətən müharibəsinin ilk şəhid jurnalisti kimi tarixə düşüb: “Məhərrəm İkinci Qarabağ savaşında tarixə ilk şəhid jurnalist kimi düşdü. Məhərrəmin adı babamızın adı idi. O da II Dünya müharibəsində, Xarkov şəhərində 39 yaşında həlak olub. Demək ki, bu, alın yazısıdır, bundan qaçmaq olmazmış. Dövlət, millət sağ olsun! Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin! Bu yol bizim üçün ən şərəfli yoldur. Bu yolda nə kədərlənməyə, nə qüssələnməyə heç bir əsas yoxdur. Səbirlə, daha böyük ideyalarla yaşıyaraq Azərbaycanın gələcəyini parlaq görək”.

