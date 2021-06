ABŞ Rusiyaya qarşı irimiqyaslı kiber hücuma hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “NBC NEWS” televiziyası məlumat yayıb. Məlumata görə, Vaşinqton Rusiyanın addımına adekvat cavab vermək niyyətindədir. Bildirilir ki, ABŞ son vaxtlarda ölkəyə təşkil edilən ardıcıl kiber hücumların arxasında Rusiyanın olduğunu irəli sürür. Bayden adminstrasiyası bunu “milli təhlükə” hesab edir.

Qeyd edək ki, son bir ayda ABŞ-ın ən böyük enerji və ət ixracatı üzrə şirkətləri kiber hücumlara məruz qalıb.

