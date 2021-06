"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində daha bir qəza baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Ferrari"dən Karlos Saynsın bolidi divara çırpılıb. Onun avtomobilinə texniki baxış keçirildikdən sonra mübarizəyə davam edib.

