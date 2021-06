Xamenei çağırış etdi: Namizədləri yenidən dəyərləndirin

İranın Ali dini lideri Ayətullah Əli Xamenei prezident seçkilərində namizədliyi ləğv edilən siyasətçilərə qarşı haqsızlıq edildiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, namizədlərin yenidən dəyərləndirilməsini istəyib.

Qeyd edək ki, İranda prezidentə seçkilərinə namizədləri Konstitusiya Qəyyumlar Şurası müəyyən edir. Lakin Şuranın veto etdiyi namizədlər Ali dini lider Ayətullah Əli Xameneinin qərarı ilə seçkilərə buraxıla bilər.

Konstitusiya Qəyyumlar Şurası İranın Konstitusiya Qəyyumlar Şurası keçmiş prezident Mahmud Əhmədinejad, Birinci vitse-prezidenti İshaq Cahangiri, parlamentin keçmiş sədri Əli Laricani və siyasətçi Mustafa Taczadənin prezidentliyə namizədliyinə veto qoyub.

