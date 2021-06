"Kəlbəcərdəki mina partlayışlarında Rusiyanın günahı var" - Politoloq ittiham etdi

"Kəlbəcərdə vətəndaşlarımızın minanın partlaması nəticəsində həlak olmasında Rusiyanın da günahı var".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı politoloq Elxan Şahinoğlu edib. Siyasi şərhçi bildirib ki, məhz Moskva Bakıdan xahiş etmişdi ki, Kəlbəcərin boşaldılması bir qədər yubadılsın.

"Rusiya istəmişdi çünki ermənilərin ərazini tərk etmələri üçün əlavə zamana ehtiyacları olduğunu dilə gətirmişdi. Biz ermənilərə zaman tanıdıq, onlar da bu zaman kəsiyində əraziyə minalar döşədilər. Dövlət strukturları hadisədən dərhal sonra bəyanat yayırlar, bu azdır, baş verən hadisəyə uyğun fəaliyyət planımızı da hazırlamalı və həmin planı reallaşdırmağa başlamalıyıq".

