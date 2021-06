"Atamın vəziyyəti ağırdır" - Ramiz Əzizbəylinin qızı

Xəbər verdiyimiz kimi Xalq artisti, kinorejissor Ramiz Əzizbəyli infarkt keçirib.

Metbuat.az AZxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, xalq artisitinin qızı atasının vəziyyətinin hazırda ağır olduğunu deyib:

"Atamın koronavirusdan savayı başqa xəstəlikləri də var, bu da vəziyyəti çətinləşdirib. Həkimlərinin dediyinə görə, hazırda vəziyyəti ağır-stabil olaraq qalır. Hələ ki, dəyişiklik yoxdur”.

Qeyd edək ki, iki həftədən çoxdur ki, COVİD-19 virusuna yoluxan xalq artisti Zığ qəsəbəsində yerləşən koronaviruslu xəstələrin müalicə aldığı modul tipli hospitala yerləşdirilib.

