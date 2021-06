İsraildəki hökumət dəyişikliyi əlaqələrimizə təsir göstərməyəcək - ABŞ

“İsraildəki hökumət dəyişikliyi Vaşinqton Təl-Əviv münasibətlərinə təsir göstərməyəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Ağ ev”in mətbuat katibi Cen Psaki belə açıqlama verib. O bildirib ki, siyasi məsələlər İsrailin daxili işləridir. “İsrail önəmli strateji tərəfdaşdır və bu belə davam edəcək” - deyə Psaki əlavə edib.

Qeyd edək ki, İsrail müxalifəti koalisiya hökumətinin qurulması barədə razılığa gəlib. Bu 12 ildir Baş nazir postunda olan Binyamin Netanyahunun hakimiyyəti təhvil verəcəyi anlamına gəlir.

