“Bütün beynəlxalq təşkilatları hadisəyə hüquqi qiymət verməyə çağırırıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov Kəlbəcərdə minaya düşərək şəhid olan jurnalistlər üçün keçirilən anım mərasimində deyib .

